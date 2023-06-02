Мировые цены на продовольствие вновь снизились

Мировые цены на продовольствие в мае снизились до 124,3 пункта, что на 3,4 пункта (2,6%) ниже показателя апреля и на 35,4 пункта (22,1%) — рекордных уровней марта 2022 года, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).