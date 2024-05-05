В Афинах суд оправдал журналиста за правду о происхождении благодатного огня

ИО

Игорь Овчаренко

История трещины в колонне у входа в Храм Гроба Господня✨ Православная история говорит, что трещина на колонне появилась чудесным образом в Великую Субботу 19 апреля 1579 г. Часть клириков и монахов Армянской Апостольской Церкви подкупом добились у главы Иерусалимской администрации разрешения быть в Храме Воскресения Христова в ту Великую Субботу только их одной конфессии. Накануне Пасхи с помощью османских охранников они заперлись внутри Храма. В положенное время в Великую Субботу в Кувуклию вошел Патриарх Армянской Апостольской Церкви и начал молиться о схождении Благодатного огня. В это время православный Патриарх Софроний IV, не допущенный внутрь, начал громко молиться с народом перед входом в Храм🙏 Ожидание схождения Благодатного огня уже сильно затянулось по сравнению с обычным временем, когда вдруг с небес раздался громовой удар, молния. В один момент с неба ударил луч и попал в среднюю колонну слева от входа в Храм. Колонна эта треснула, и из нее во все стороны брызнули огненные всплески. От них сразу зажглась большая свеча у стоящего рядом Патриарха Софрония IV, который передал единоверцам Благодатный огонь. Это был единственный случай в истории, когда схождение Огня произошло за приделами Храма. Именно в этом необычном месте паломники часто оставляют свои личные просьбы🙏