Отдел сельского хозяйства: в Каменском районе обнаружена Африканская чума свиней

В результате лабораторных исследований в филиале ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом» — «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» патологического материала (селезенка) отобранного от павших домашних свиней, обнаруженных на территории Глубокинского городского поселения Каменского района Ростовской области (в 80 метрах на юг от автомобильной дороги «Глубокий-Гусев-Самбуров»), обнаружен генетический материал африканской чумы свиней (экспертиза № 2-1134 от 08.