НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш Край

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Посмотреть а рожи управленцев и лица жителей и становится ясно кто работает и еле-еле концы с концами сводит, а кто н...Результат вовлече...
  • айрат
    Слава героям России! Слава России! Слава президенту России Владимиру Владимировичу Путину!Президент Путин в...
  • Mark Kapustin
    Погиб в СВО: памя...

Отдел сельского хозяйства: в Каменском районе обнаружена Африканская чума свиней

В результате лабораторных исследований в филиале ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом» — «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» патологического материала (селезенка) отобранного от павших домашних свиней, обнаруженных на территории Глубокинского городского поселения Каменского района Ростовской области (в 80 метрах на юг от автомобильной дороги «Глубокий-Гусев-Самбуров»), обнаружен генетический материал африканской чумы свиней (экспертиза № 2-1134 от 08.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх