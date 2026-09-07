Why Faith Carter From When Calls The Heart Looks So Familiar

You've probably seen this Hallmark leading lady before: Andrea Brooks, who plays Faith Carter, played a villain's loyal accomplice on The CW.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым