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  • Айдар Вазыхов
    Здравствуйте мне очень нужна помощь вы извините что я вам пишу просто я без родителей и инвалид из детства я без помо...Добрые новости

Забег ради жизни

Забег ради жизни

С гордостью рассказываем вам об Иване Давыдове, который преодолел большой путь во имя добра! Мог ли мужчина хотя бы представить, с чем ему придётся столкнуться?   Его «затея» (так он сам называет забег по Кавказской тропе в 1200 км) заняла 52 дня.

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