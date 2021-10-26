Забег ради жизни

С гордостью рассказываем вам об Иване Давыдове, который преодолел большой путь во имя добра! Мог ли мужчина хотя бы представить, с чем ему придётся столкнуться? Его «затея» (так он сам называет забег по Кавказской тропе в 1200 км) заняла 52 дня.