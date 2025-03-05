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Названы способы сбить стоимость за аренду жилья

Названы способы сбить стоимость за аренду жилья

На аренду квартиры низкой и средней ценовой категории можно выбить скидку в размере 5-10 процентов от первоначальной стоимости, а на более дорогую — до 20 процентов, убеждена риелтор, руководитель бутика элитной недвижимости Alpha Star Properties Елена Юргенева.

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