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Google: в марте будет запущен спутник MthanSAT для мониторинга метановых утечек

Google: в марте будет запущен спутник MthanSAT для мониторинга метановых утечек

Технологическая корпорация Google совместно с экологической организацией "Фонд защиты окружающей среды" (EDF) объявили о партнерстве по выявлению источников выбросов метана — мощного парникового газа, ускоряющего глобальное потепление.

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