Депутат Федина обвинила в разгроме ВСУ в Курской области коллег по Раде

Украинский депутат София Федина во время выступления в парламенте заявила, что ситуация в Курской области и на границе с Сумской областью для Вооруженных сил Украины сложилась критическая из-за безответственности депутатов Верховной рады.
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