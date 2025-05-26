Россия уже выиграла в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, которого цитирует Telegram-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».
Российский генерал заявил о победе в СВО
Комментарии
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Виктор Прощенко
Генерал на своём месте не чита тем генералам из МО которые разворовывают армию себе на корман
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Не надо заниматься шапкозакидательством. Все серьезно и не так все просто. Надо освобождать территории, разобраться на территориях которые уже освобождены, вель там беспредел пришлых орд, коррупция со всеми вытекающими последствиями. Победа будет когда зачистим всю территорию хохлостана. Главное чтобы вся война не перешла в бандитско бандеровские отряды....
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15 час.
Н
Нина
Он и не занимается шапкозакидательством. Всё реально понимает и принимает. Здоровья и долгих лет генералу.
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13 час.
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