Российский генерал заявил о победе в СВО

Генерал на своём месте не чита тем генералам из МО которые разворовывают армию себе на корман

АНГЕЛ АНГЕЛ

Не надо заниматься шапкозакидательством. Все серьезно и не так все просто. Надо освобождать территории, разобраться на территориях которые уже освобождены, вель там беспредел пришлых орд, коррупция со всеми вытекающими последствиями. Победа будет когда зачистим всю территорию хохлостана. Главное чтобы вся война не перешла в бандитско бандеровские отряды....