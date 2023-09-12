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"Не выпендривайтесь, всё равно дадите!" – Кулеба немке о ракетах

"Не выпендривайтесь, всё равно дадите!" – Кулеба немке о ракетах

Глава МИД незалэжной Дмитрий Кулеба заявил прибывшей на внезапную встречу с ним из ФРГ Анналене Бербок, что Берлин должен немедленно отправить на Украину крылатые ракеты типа "воздух-земля", и нечего кочевряжиться "Вы всё равно это сделаете, и я не понимаю, почему мы тратим время",— заявил Кулеба прямо на пресс-конференции.

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