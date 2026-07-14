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Съемные батареи в смартфонах ушли в прошлое ради безопасности и удобства

Съемные батареи в смартфонах ушли в прошлое ради безопасности и удобства

Современные смартфоны почти полностью перешли на несъемные аккумуляторы. Как пояснили журналисты портала BGR, за последние 15 лет рынок изменился: если раньше многие телефоны позволяли легко заменить батарею, то сейчас такая возможность практически исчезла.

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