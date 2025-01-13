В областном центре капитально отремонтируют теплосети на 12 улицах

В общей сложности это составит 11 260 погонных метров сетей. Ремонт будет проходить в 2025 году по программе модернизации коммунальной инфраструктуры Это значительно улучшит качество теплоснабжения и снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций.
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