Тест-системы болезни Альцгеймера зарегистрируют в России до конца года

Тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера планируют зарегистрировать в России в конце 2026 года, сообщила 17 июля первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства ФМБА Татьяна Яковлева.
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