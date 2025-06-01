«Я иду в депутатство – зовёт меня люди»: у вернувшего Сибирь узбекам народного избранника из Югры может появиться соратник в Думе Воркуты

Serg

Власть совсем охуела??? Какие на хер оглы в депутатах? Необходимо уже брать пример законодательства Литвы по отношению русских и переносить в Россию для Оглы и остальных черножопых. Иначе мы лишимся страны. Вот только выезжать нам некуда. Ни одного черножопого во властных и правовых структурах, лишить их голоса, потому что эти ублюдки, в регионах, где их уже большинство, протащат своих черножопых депутатов, которые будут открыто лоббировать их хотелки. А дальше будет только хуже.