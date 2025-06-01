ИА "Русский ГУП Продакшн" В Воркуте мигрант из Азербайджана Джалил Рафиев рвётся к власти. Об этой проблеме мы писали неоднократно.
«Я иду в депутатство – зовёт меня люди»: у вернувшего Сибирь узбекам народного избранника из Югры может появиться соратник в Думе Воркуты
Комментарии
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Serg
Власть совсем охуела??? Какие на хер оглы в депутатах? Необходимо уже брать пример законодательства Литвы по отношению русских и переносить в Россию для Оглы и остальных черножопых. Иначе мы лишимся страны. Вот только выезжать нам некуда. Ни одного черножопого во властных и правовых структурах, лишить их голоса, потому что эти ублюдки, в регионах, где их уже большинство, протащат своих черножопых депутатов, которые будут открыто лоббировать их хотелки. А дальше будет только хуже.
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1 час.
S
Serg
Ну если такое пойдет, то, на всякий случай, в сейфе должен быть огнестрел, желательно, нарезной, и патронов побольше. Вступайте в охотничьи общества и получайте лицензию на оружие, пока не поздно.
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1 час.
НХ
Нина Храмцова
Куда смотрит наше правительство!?" Зовет меня люди"....без мозгов но хочется быть у власти!
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1 час.
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