Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Клубный ЧМ. Финал. «Челси» сыграет с «Палмейрас»

В финале клубного чемпионата мира в ОАЭ сыграют «Челси» и бразильские «Палмейрас».  Клубный чемпионат мира Абу-Даби, ОАЭ Финал Челси Англия – Палмейрас Бразилия Дата проведения 12 февраля, 19.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх