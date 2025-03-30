Объявлена тема открытой городской планерки

В понедельник состоится открытое совещание, в котором могут принять участие все желающиеФото: Птз Говорит 31 марта в Администрации Петрозаводска состоится открытое планерное совещание, на котором обсудят организацию и проведение воспитательных событий «Движения Первых».
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