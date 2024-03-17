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Денежный грешок: в Пензе разоблачили печатавшую доллары типографию

Денежный грешок: в Пензе разоблачили печатавшую доллары типографию

В Пензенской области полицейские установили факт изготовления 1777 поддельных стодолларовых купюр. Ранее оперативники обнаружили типографию, созданную специально для штамповки поддельной валюты высокого качества.

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