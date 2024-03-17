Денежный грешок: в Пензе разоблачили печатавшую доллары типографию

В Пензенской области полицейские установили факт изготовления 1777 поддельных стодолларовых купюр. Ранее оперативники обнаружили типографию, созданную специально для штамповки поддельной валюты высокого качества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии