Более 30 украинских БПЛА ночью попытались атаковать объекты на территории России Юлия СоколоваКак и год назад в преддверии Нового года враг активизировал воздушные налеты и атаки на российские территории.
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