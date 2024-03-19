Полицейские и общественники вручили первые паспорта выдающимся школьникам в Иркутской области

Главный документ гражданина Российской Федерации ребята получили лично из рук сотрудников отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», а также Мэра Иркутского района Леонида Фролова.
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