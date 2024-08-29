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Боррель предложил жёстко наказать двух израильских министров за разжигание ненависти

Боррель предложил жёстко наказать двух израильских министров за разжигание ненависти

Глава дипломатии ЕС Боррель предложил странам Евросоюза жёстко наказать двух израильских министров — ввести против них санкции и запретить въезд на территорию ЕС.

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