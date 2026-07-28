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МОСИНФОРМ

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Столичные бренды представили товары с фольклорными мотивами на площадках проекта «Лето в Москве»

Столичные бренды представили товары с фольклорными мотивами на площадках проекта «Лето в Москве»

В Москве продолжается прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Лето в Москве». Предприниматели могут присоединиться к работе ключевых площадок, включить свои мероприятия в общую программу, разместить символику бренда на объектах городской инфраструктуры, а также представить продукцию в арт-павильонах проекта «Сделано в Москве».

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