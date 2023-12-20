Суд в Евросоюзе исключил Януковича и его сына из санкционного списка

Суд Европейского союза постановил исключить бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного списка, связанного с антикоррупционным преследованием в стране, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии