Первое весеннее новолуние 😍😍😍 Говорят, на растущую луну нужно показывать деньги, чтобы они приумножались,а что ещё можно показать Луне, чтоб росло?).
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Первое весеннее новолуние 😍😍😍 Говорят, на растущую луну нужно показывать деньги, чтобы они приумножались,а что ещё можно показать Луне, чтоб росло?).