Аргументы недели

98 626 подписчиков

В Иркутске состоялась презентация благотворительного фонда «Любимый город»

В Иркутске состоялась презентация благотворительного фонда «Любимый город»

Жители Иркутска, активисты общественных организаций, представители предпринимательского сообщества уже более года активно оказывают помощь участникам СВО, членам их семей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх