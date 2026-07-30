Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки продолжили наступательные действия на ряде направлений, нанося удары по технике, резервам и пунктам управления ВСУ, сообщает канал «Воин DV» в макс.
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