Рептилоиды ремонтируют планету. Населению предложено сократиться

В середине декабря американское издание Vice, специализирующееся на текстах о сексе, экономике и окружающей среде «для продвинутых землян» опубликовало прелюбопытнейшую статью под заголовком «Климатическое беспокойство плохо влияет на отношения и сексуальную жизнь молодых людей по всему миру» с прекраснейшей преамбулой «Пока одни испытывают тревогу от цены, которую придётся заплатить окружающей среде за рождение ребёнка, другие чувствуют вину от загрязнения океана использованными презервативами».