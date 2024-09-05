Военный эксперт из Норвегии проинформировал о том, что ставшая причиной уничтожения огромного числа украинских солдат и офицеров атака Вооружённых сил Российской Федерации на учебное заведение для военнослужащих в Полтаве позволила понять, что киевский режим потерпит крах в противостоянии.
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