Военный эксперт из Норвегии проинформировал о том, что ставшая причиной уничтожения огромного числа украинских солдат и офицеров атака Вооружённых сил Российской Федерации на учебное заведение для военнослужащих в Полтаве позволила понять, что киевский режим потерпит крах в противостоянии.