У Натальи Штурм большие проблемы с бывшим зятем: “Уже три миллиона набежало”

Наталья Штурм. Фото ria.ru Лидия ГубинаСейчас уже немногие вспомнят заводные хиты одной из главных знаменитостей 1990-тых годов Натальи Штурм, но популярная в прошлом певица недавно напомнила о себе скандалами в семейной жизни – женщина буквально воюет с зятем-бандитом за законные алименты.
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