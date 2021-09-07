У Натальи Штурм большие проблемы с бывшим зятем: “Уже три миллиона набежало”

Наталья Штурм. Фото ria.ru Лидия ГубинаСейчас уже немногие вспомнят заводные хиты одной из главных знаменитостей 1990-тых годов Натальи Штурм, но популярная в прошлом певица недавно напомнила о себе скандалами в семейной жизни – женщина буквально воюет с зятем-бандитом за законные алименты.