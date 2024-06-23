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Джаред Вайсс: «Джо Маззулла выпрыгнул из окна вездехода, пробежал по улице и запрыгнул обратно с порванным мениском»

Джаред Вайсс: «Джо Маззулла выпрыгнул из окна вездехода, пробежал по улице и запрыгнул обратно с порванным мениском»

«Джо Маззулла выпрыгнул из окна вездехода, пробежал по улице, заводя толпу, и каким-то образом запрыгнул обратно с порванным мениском», – написал репортер Джаред Вайсс.

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