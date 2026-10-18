Дата-центры "Яндекса", склады Wildberries, нефтеперерабатывающие заводы, порты – противник методично бьёт по нашему тылу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Уговаривал закон...
- "Уговаривал закон...
- В ТЦ Екатеринбург...
Почему Зе жив? Его не будет и война закончится! Но никто не хочет его трогать? Что происходит? Трамп грозит - но не берется за него. Почему? зе ему прям в глаза хамит и он терпит?