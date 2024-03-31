Состоялся вебинар Уполномоченного и Уральской таможни о расчетах по внешнеторговым контрактам в условиях действия специальных экономических мер

Складывающаяся геополитическая обстановка и применение специальных экономических мер обуславливают актуальность обсуждения доступных в современных условиях участникам внешнеэкономической деятельности форм международных расчетов по внешнеторговым контрактам.
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