ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ДЛЯ ДЕПУТАТА: В РОССИЮ ЗАВЕЗЛИ АРМИЮ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ

А кто тебе сказал, что будут приняты меры? При таком лобби в правительстве и ГД ничего не будет. Кто из властьпридержащих читает наши комментарии? Им это нужно? Детский сад.

владимир васильев

странные вы, однако, ребята, комментаторы . . . так завзято ополчились на "лобби в правительстве и ГД", на "должностные лица и депутаты" и даже на главу государства, но никому и в голову не пришло обратить внимание на тот фактик, что резкий рост этого безобразия пришёлся как раз на 2022 год, что указывает на то, что вся эта диверсия была задумана, спланирована и финансируется (ибо откуда такие деньги у нищих азиатов) не в средней азии, а гораздо далее, там, за океаном. и является она составной частью борьбы запада с Россией. сколько стариков/пожилых/женщин/калек среди мигрантов? а сколько дивизий/корпусов можно сформировать из остальных, молодых парней. не военнообученные - не важно, зато пассионарные дальше некуда. да никому их и не жалко. как и зеленскому своих укров. вот где главная опасность таится . . .