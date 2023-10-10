1. УЕФА может изменить решение о допуске российских команд U17 – об этом могут объявить уже сегодня.
УЕФА может отменить допуск российских команд, болбой «Спартака» против Гайича, ISU оставил в силе отстранение россиян, глава РПЛ атаковал судейскую комиссию и другие новости
Комментарии
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КузнецовВВ
испанец Франк Артига возглавил Родину. как то не патриотично звучит.
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8 час.
Лена Мисько
Матч между сборными России и Камеруна товарищеский, но готовится (https://t.me/teamrussia/5236) к нему РФС на самом высоком уровне.
Сборная России по футболу
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6 час.
Лена Мисько
Уткин: То, что УЕФА переиграл решение о допуске наших юношей к соревнованиям, конечно, неприятно. На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения - политическое давление. Но важно, что попытка-то была. И попытка разумная - даже такой парень, как Доминик Гашек, позиция которого абсолютно однозначна, высказывался в том смысле, что да, несовершеннолетние тут ни при чем. За это время состоялось еще и душераздирающее выступление армянского борца Джулфалакяна. Оно не касалось, конечно, проблем юношеского спорта в современной политической ситуации, но впечатлило сильно. Может, я идеалист, а может, и дурак, но я продолжаю думать, что спорт может больше, чем снаряды и пули
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6 час.
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