Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Пусть он засунет свои мечты в зад...Пока вы не уснули...
  • Лидия Курзаева
    Мне это напоминает фильм про Чарли Чаплина, где мальчик бьёт витрины магазинов, а его отец  стекольщик,  за деньги уж...Путин поручил Хин...
  • N N
    А сначала не закончить ли свистоплЯску надо?  Чтоб не летали там снаряды. А  уж потом браться за восстановление.Путин поручил Хин...

WSJ: Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости

WSJ: Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости

Украина может стать хорошим местом для развития проектов недвижимости. Об этом, как пишет американская газета The Wall Street Journal, заявил президент США Дональд Трамп украинскому лидеру Владимиру Зеленскому осенью 2024 года.

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Комментарии
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М
Мария
Раскатал губу на весь мир. Байден против него был ребёнком.
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18 час.
Владимир Волжин
Идея переселения евреев из Палестины на Украину глубоко сидит в его голове!))
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14 час.
Геннадий Бережнов
Мастер сделок и трепло! Один всё спотыкался, второй всё танцевал - это к 80 годам становится сопровождением &quot;вождей&quot; наций в таком возрасте!
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2 час.
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