Украина может стать хорошим местом для развития проектов недвижимости. Об этом, как пишет американская газета The Wall Street Journal, заявил президент США Дональд Трамп украинскому лидеру Владимиру Зеленскому осенью 2024 года.
WSJ: Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости
Комментарии
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М
Мария
Раскатал губу на весь мир. Байден против него был ребёнком.
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18 час.
Владимир Волжин
Идея переселения евреев из Палестины на Украину глубоко сидит в его голове!))
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14 час.
Геннадий Бережнов
Мастер сделок и трепло! Один всё спотыкался, второй всё танцевал - это к 80 годам становится сопровождением "вождей" наций в таком возрасте!
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2 час.
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