Голикова: число женщин репродуктивного возраста будет снижаться вплоть до 2046 года

Как сообщила на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья» на площадке выставки «Россия» вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сокращение числа женщин репродуктивного возраста будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года.
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