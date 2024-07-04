Голикова: число женщин репродуктивного возраста будет снижаться вплоть до 2046 года

Как сообщила на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья» на площадке выставки «Россия» вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сокращение числа женщин репродуктивного возраста будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года.