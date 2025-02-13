Портал E1.ru сообщил о том, что в Екатеринбурге отца троих детей Максима Доргоева выгоняют из России на пять лет.
Многодетного отца из Екатеринбурга выгоняют из России
Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Все какие то крайности. Ну за 15 лет можно было все бумаги исправить. Просто плевали они на эти бумаги пока жареный петух не клюнул. Женился. Должен быть ответственным и за себя и за семью. А теперь выдворяют .. ах ах ах. Кто виноват пусть ответит на этот вопрос сам. И нечего воду мутить в интернете.
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1 д.
Галина
Выдворяют - ах-а-ах... Какая трагедия...... ай-яй-яй..... А где ты был все эти годы?... Ты же с семи лет в России?.... И прекрасно видел что происходит..... Думал что тебя не коснется?... Вали к себе на родину в аул.....
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23 час.
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