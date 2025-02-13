Многодетного отца из Екатеринбурга выгоняют из России

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Все какие то крайности. Ну за 15 лет можно было все бумаги исправить. Просто плевали они на эти бумаги пока жареный петух не клюнул. Женился. Должен быть ответственным и за себя и за семью. А теперь выдворяют .. ах ах ах. Кто виноват пусть ответит на этот вопрос сам. И нечего воду мутить в интернете.