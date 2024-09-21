Русская весна
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Русская весна

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В Китае призвали НАТО «подать в отставку» вместе с уходящим генсеком

В Китае призвали НАТО «подать в отставку» вместе с уходящим генсеком

НАТО за 75 лет своего существования не поспособствовала созданию более мирного и безопасного порядка, но являлась корнем возникновения дилемм безопасности, альянс должен «уйти в отставку» вместе с покидающим пост генсеком, пишет китайское государственное издание Global Times.

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