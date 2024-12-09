Составлен список китайских автомобилей, цены на которые изменились к зиме

Портал «Китайские автомобили» изучил динамику цен на новые машины на рынке в начале декабря и установил, что стоимость многих моделей пошла вверх из-за увеличения утильсбора и растущей стоимости заемных денег после очередного повышения ключевой ставки.
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