День рыжих-2023 отмечают 26 мая: огненные открытки и горячие стихи виновникам торжества Ирэн ОрлонскаяНесмотря на то, что рыжеволосые люди составляют всего лишь 2% населения, они всегда привлекали внимание окружающих своим необычным внешним видом.