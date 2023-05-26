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День рыжих-2023 отмечают 26 мая: огненные открытки и горячие стихи виновникам торжества

День рыжих-2023 отмечают 26 мая: огненные открытки и горячие стихи виновникам торжества

День рыжих-2023 отмечают 26 мая: огненные открытки и горячие стихи виновникам торжества Ирэн ОрлонскаяНесмотря на то, что рыжеволосые люди составляют всего лишь 2% населения, они всегда привлекали внимание окружающих своим необычным внешним видом.

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