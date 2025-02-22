Китайский автопром: революция электромобилей или зомби на колесах Юлия ЧелкановаСтремительный рост китайского рынка электромобилей, признанного многими специалистами одним из самых активных в мире, вызывает определенные проблемы: с увеличением числа новых игроков на рынке некоторые из них оказываются неспособными выжить.
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