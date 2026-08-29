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Газета.ру

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Премьер Словакии Фицо: ЕС не нужно большое оружия и русофобии

Премьер Словакии Фицо: ЕС не нужно большое оружия и русофобии

Евросоюз должен предпочесть дипломатию и развитие экономики русофобии и оружию. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на торжественном мероприятии по случаю годовщины Словацкого национального восстания, пишет РИА Новости.

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