Фриц приехал пострелять "русню" на Украину, но не туда записался. В России получил бы максимум пожизненное*Немецкий наемник Рико Кригер, воевавший на стороне ВСУ, был приговорен к расстрелу в Белоруссии.
Расстрел – приговор наёмнику ВСУ из ФРГ Рико Кригеру
Комментарии
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Алексей Тан
Противно читать этот (пиар, позёрство, демонстрацию " союзничества").... не надо забывать, десятки белярюси, воюют на стороне еврее-нацистской Украины... ни кто не наказан... а на их руках, крови Русских парней (мужиков)... может и по более, чем у этого "гражданина" Германии.
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