Расстрел – приговор наёмнику ВСУ из ФРГ Рико Кригеру

Алексей Тан

Противно читать этот (пиар, позёрство, демонстрацию " союзничества").... не надо забывать, десятки белярюси, воюют на стороне еврее-нацистской Украины... ни кто не наказан... а на их руках, крови Русских парней (мужиков)... может и по более, чем у этого "гражданина" Германии.