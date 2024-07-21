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Расстрел – приговор наёмнику ВСУ из ФРГ Рико Кригеру

Расстрел – приговор наёмнику ВСУ из ФРГ Рико Кригеру

Фриц приехал пострелять "русню" на Украину, но не туда записался. В России получил бы максимум пожизненное*Немецкий наемник Рико Кригер, воевавший на стороне ВСУ, был приговорен к расстрелу в Белоруссии.

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Комментарии
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Алексей Тан
Противно читать этот (пиар, позёрство, демонстрацию &quot; союзничества&quot;).... не надо забывать, десятки белярюси, воюют на стороне еврее-нацистской Украины... ни кто не наказан... а на их руках, крови Русских парней (мужиков)... может и по более, чем у этого &quot;гражданина&quot; Германии.
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