Жуткий ответ РФ на угрозы параду Победы, зверства ВСУ в Судже: что дальше

Источники сообщили о «жутком ответе» президента России Владимира Путина на угрозы Киева ударить по параду Победы в Москве, боец СВО рассказал о зверствах ВСУ в Судже, в Совфеде жестко ответили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на слова о параде 9 мая — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.