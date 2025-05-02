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Жуткий ответ РФ на угрозы параду Победы, зверства ВСУ в Судже: что дальше

Жуткий ответ РФ на угрозы параду Победы, зверства ВСУ в Судже: что дальше

Источники сообщили о «жутком ответе» президента России Владимира Путина на угрозы Киева ударить по параду Победы в Москве, боец СВО рассказал о зверствах ВСУ в Судже, в Совфеде жестко ответили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на слова о параде 9 мая — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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