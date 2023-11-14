Какие праздники будем отмечать в декабре 2023 года в России

В декабре 2023 года в России отмечается 290 праздников из них 29 профессиональных. Наиболее важная дата месяца — государственный праздник День Конституции Российской Федерации, который россияне отмечают 12 декабря.
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