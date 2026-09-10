«Прилично»: Путин о росте доходов бюджета от миграционных процедур

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост на 30% доходов бюджета от миграционных процедур является приличным показателем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Внучка экс-мэра С...
- Заявление Мерца о...
- «Мы не единственн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым