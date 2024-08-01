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Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Конечно, врагов в виде "незаменимых спецов" тут в избытке. А они не менее вражисчтые, как обменянныеНам в России враг...
  • Silver Kont
    А ФСБ к этому не проявляет никакого интереса? А то похоже на терракт, тем более, что штрафов на 350 тыров, а в "Кроку...Водитель, спровоц...
  • Silver Kont
    Да , надо было добивать пидараса на месте, а не везти в больницу....Водитель, спровоц...

Главе «Военторга» грозит до 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве

Главе «Военторга» грозит до 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве

Руководителю Акционерного общества (АО) «Военторг» грозит до десяти лет лишения свободы по уголовному делу, связанному с хищением бюджетных средств при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

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