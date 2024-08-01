Главе «Военторга» грозит до 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве

Руководителю Акционерного общества (АО) «Военторг» грозит до десяти лет лишения свободы по уголовному делу, связанному с хищением бюджетных средств при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.
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