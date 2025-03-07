Супруги Бондарчук из Архангельска отметили бриллиантовую свадьбу

Николай Максимович и Тамара Дмитриевна Бондарчук прожили вместе уже 60 лет.6 марта 1965 года они стали мужем и женой, оформив отношения в Бюро ЗАГС исполкома Соломбальского районного Совета депутатов Архангельска.
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