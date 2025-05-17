Суд подтвердил пожизненные сроки двум российским военным за убийство в Волновахе

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор, вынесенный двум российским военнослужащим Антону Сопову и Станиславу Рау в рамках дела об убийстве членов многодетной семьи в Волновахе в Донецкой народной республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии