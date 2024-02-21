Леонид Якубович вышел из себя, услышав вопрос журналиста: "Подумайте, что вы спрашиваете"

Русского телеведущего зацепил вопрос о настоящих героях, заданный на премьере фильма "Командир"Не так давно в Москве состоялась премьера фильма "Командир", на которой, в частности, поприсутствовал Леонид Якубович.
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