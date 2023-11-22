Почти как "Оскар". Чем запомнилась церемония премии "Народный знак качества – 2023"

В этом году имена победителей премии "Народный знак качества" стали известны только во время самой церемонии Масштабно, интригующе, захватывающе – так оценили гости ежегодную церемонию вручения премии "Народный знак качества", которая прошла в Барнауле 21 ноября.
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